Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 306 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmadık, kıymetli ailelerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz. Mehmetçik son 2,5 ay içinde 306 teröristi etkisiz hale getirdi." dedi. Ayrıca Bakan Akar, " Milletimizi, başına musallat olan terör belasından kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir tereddüt yok, kimse bizi durduramaz. Sonunda da alnımızın akıyla vatanımızı, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız." mesajını verdi.