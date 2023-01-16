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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiltere’de! Görüşmede ana gündem ne?

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 13:32
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanının daveti üzerine Londra'da. Bakan Akar İngiliz mevkidaşı ile bir araya gelecek. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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