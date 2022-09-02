02 Eylül 2022, Cuma
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ege’de F-16 ile uçuş yaptı! Atina’ya mesaj
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın da eşlik ettiği üçlü kol uçuşunda Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.