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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ege’de F-16 ile uçuş yaptı! Atina’ya mesaj

A Haber
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Giriş: 02.09.2022 12:12
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın da eşlik ettiği üçlü kol uçuşunda Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.
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