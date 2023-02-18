18 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem bölgesinde denetimde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem bölgesinde denetimde

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2023 16:27
Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, deprem sonrası ilk andan itibaren görev yapan Mehmetçiğin Antakya’daki nöbet, devriye, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra çadır kurma ile günlük 10 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirilen mutfak ve sahra ekmek fırınında incelemelerde bulundu.
Bakan Hulusi Akar deprem bölgesinde denetimde
Bakan Hulusi Akar deprem bölgesinde denetimde
Yıkılan binalara ilişkin soruşturma
Yıkılan binalara ilişkin soruşturma
Kurum’da açıklama: 3-4 katı geçmeyecek
Kurum'da açıklama: 3-4 katı geçmeyecek
Başkan Erdoğan Libya Başbakanı’nı kabul etti
Başkan Erdoğan Libya Başbakanı'nı kabul etti
Baykar Hızlı Haritalama Sistemi hasar tespit çalışmalarına destek veriyor
Baykar Hızlı Haritalama Sistemi hasar tespit çalışmalarına destek veriyor
“Halk sağlığı tehlikesi yok”
“Halk sağlığı tehlikesi yok”
İşte enkazdan çıkarılan araçlar
İşte enkazdan çıkarılan araçlar
Adıyaman’da doğal gaz süreci başladı!
Adıyaman'da doğal gaz süreci başladı!
Bilgi kirliliğini yayma çabası!
Bilgi kirliliğini yayma çabası!
Türkiye’nin yardım seferberliği
Türkiye'nin yardım seferberliği
MEB’den ’afetzede öğrenci’ kararı
MEB'den 'afetzede öğrenci' kararı
Japon uzman deprem tespiti!
Japon uzman deprem tespiti!
Daha Fazla Video Göster