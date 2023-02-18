Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem bölgesinde denetimde

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, deprem sonrası ilk andan itibaren görev yapan Mehmetçiğin Antakya’daki nöbet, devriye, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra çadır kurma ile günlük 10 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirilen mutfak ve sahra ekmek fırınında incelemelerde bulundu.