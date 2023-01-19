19 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Almanya’da Ukrayna toplantısına katılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Almanya’da Ukrayna toplantısına katılacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2023 16:40
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı ile yarın Almanya'da yapılacak Ukrayna konulu toplantıya katılacak. Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlar, bölgedeki son durum ile yardım konularının görüşülmesi bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de kritik görüşme
ABD'de kritik görüşme
Almanya’da kritik Ukrayna toplantısı!
Almanya’da kritik Ukrayna toplantısı!
Kiev’e tank gönderilecek mi?
Kiev'e tank gönderilecek mi?
Millet İttifakı başörtüsüne ret mi diyecek?
Millet İttifakı başörtüsüne ret mi diyecek?
EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır?
EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır?
Selçuk Bayraktar’dan Babacan’a gönderme
Selçuk Bayraktar'dan Babacan'a gönderme
Milyonlarca öğrenci karne alacak
Milyonlarca öğrenci karne alacak
Milli İstihbarat Akademisi kurulacak!
Milli İstihbarat Akademisi kurulacak!
MİT TIR’ları kumpası nasıl uygulandı?
MİT TIR’ları kumpası nasıl uygulandı?
Badal Tüneli açıldı
Badal Tüneli açıldı
Badal Tüneli açılıyor
Badal Tüneli açılıyor
Rusya’dan Türkiye itirafı!
Rusya'dan Türkiye itirafı!
Daha Fazla Video Göster