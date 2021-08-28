Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan'dan Türkiye'ye dönen Mehmetçik'e seslendi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mehmetçik'in Afganistan'dan Türkiye'ye dönmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Hulusi Akar, "Mehmetçik, görev aldığı tüm coğrafyalar gibi Afganistan'da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde görevlerini başarıyla icra etti. Afganistan'da 2002'den itibaren toplam 20 bin silah ve mesai arkadaşımız görev yaptı. 8 uçak ve 2 helikopter ile gerçekleştirdiğimiz uçuşlar ile personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edildi." dedi.

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