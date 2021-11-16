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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı! Terör örgütlerine ağır darbe! 4 bin terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.11.2021 11:55
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonların bilançosunu açıkladı. Bakan Akar "Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı (2016), Zeytin Dalı (2018) ve Barış Pınarı (2019) harekâtları başarıyla icra edilmiştir. Bu harekâtlarda göğüs-göğüse mücadele ile 4.000 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilirken ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru da engellenmiştir." dedi.
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