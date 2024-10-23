Milli Savunma Bakanı Güler'den TUSAŞ saldırısı açıklaması: Bunların peşini bırakmayacağız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin, "En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek." dedi.

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