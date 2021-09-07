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Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır ötesi operasyon mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.09.2021 12:03
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki son durum ve terör operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Kabil'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Bakan Akar, terör operasyonları için de "Terörü kaynağında yok etme stratejimiz ve nokta operasyonlarımız devam edecek" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş canlı yayında aktardı.
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