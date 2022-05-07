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Milli Savunma Bakanı Akar'dan "sınır güvenliği" tepkisi: Hudutların korunması milli bir meseledir

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Giriş: 07.05.2022 10:11
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır güvenliği konusunda yalan haberler, sahte videolar ve dezenformasyonla farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Yapılan tüm açıklamalara, bilgilendirmelere rağmen maalesef bazıları gerçekleri anlamamakta, dinlememekte, görmemekte, duymamakta ısrar ediyorlar. Mehmetçik hudutlarda kendisine sağlanan imkanları en etkin şekilde kullanıyor, yapılması gerekenleri başarılı bir şekilde icra ediyor." dedi.
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Hudutların korunması milli meseledir
"Hudutların korunması milli meseledir"
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