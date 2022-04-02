02 Nisan 2022, Cumartesi
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Mariupol'den tahliye açıklaması: Gemi desteği verebiliriz
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Akar, Mariupol'den tahliyelere ilişkin yaptığı açıklamada "Denizden tahliyede gemi desteği verebiliriz. Ateşkes sağlanmalı ve Tahliye koridorları emniyetle işletilmeli. Deniz trafiğinde herhangi bir sorun söz konusu değil. Uçaklarımızın bir an önce intikalini gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.