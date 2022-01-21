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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

AA
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Giriş: 21.01.2022 17:00
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afrin merkezine yönelik, sivillerin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından operasyonların başlatıldığını, hedeflerin yoğun ateş altına alınmasıyla 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile toplantı yapan Akar, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Terörle mücadelenin güvenlik konsepti çerçevesinde artan bir tempoda sürdüğünü ifade eden Akar, "Teröristler hudutlarımıza gelmeden, bulundukları yerlerde inlerini mağaralarını, sığınaklarını başlarına yıkarak milletimizi terör belasından kurtaracağız." diye konuştu.
"Terörist neredeyse hedefimiz orası" diyen Akar, başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşuların sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını söyledi.

Sınırların ve halkın güvenliğini sağlamak için gerekeni yapmayı sürdüreceklerini dile getiren Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. 84 milyon vatandaşımızın güvenliği, refahı, bekası için bugüne kadar yapılması gereken ne varsa yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Faaliyetlerin hem planlama hem icra safhasında büyük hassasiyet gösterildiğini belirten Akar, "Tüm harekatlarımızda bu yaklaşımımız, çalışmalarımız açıkça görülmektedir, tüm dünya da buna şahittir" ifadesini kullandı.
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