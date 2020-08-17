Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Libya'da...

Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. Akar ve beraberindeki heyetin mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri inceleyeceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru Libya Hükümeti'nin Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer Türk ve Libyalı yetkililer tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından, Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gitti.

KATAR SAVUNMA BAKANI ATİYYE DE TRABLUS'TA

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

Atiyye için Mitiga Havaalanı'nda askeri tören düzenlendi.

Tören kıtasını selamlayan Atiyye, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru Libya hükümetinin Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif ve Libyalı diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Atiyye ve beraberindeki heyet, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı'na gitmek üzere tören alanından ayrıldı.