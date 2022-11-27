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Milli Savunma Bakanı Akar: Saldırıların hesabı soruldu

A Haber
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Giriş: 27.11.2022 16:55
Güncelleme:27.11.2022 16:58
Sınır hattında denetimlerini sürdüren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Pençe Kilit Harekatı'nın başından itibaren 480 terörist etkisiz hale getirildi” açıklaması yaptı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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