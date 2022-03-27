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Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi

İHA
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Giriş: 27.03.2022 18:30
Güncelleme:27.03.2022 18:31
Katar’da görevli Mehmetçik'le bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Terörle mücadele, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek” dedi.
Akar, Katar’da Mehmetçik ile bir araya geldi
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