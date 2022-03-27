27 Mart 2022, Pazar
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Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
Katar’da görevli Mehmetçik'le bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Terörle mücadele, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek” dedi.