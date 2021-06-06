07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: 1212 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: 1212 terörist etkisiz hale getirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2021 11:09
Güncelleme:06.06.2021 11:32
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Temmuz 2015'ten itibaren teröristlerin "girilemez" dediği her yere girildiğini ve buraların temizlendiğini belirterek, "Söz konusu tarihten bugüne kadar 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise 1212 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'da başlayan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatları planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. 23 Nisan’dan bugüne kadar Suriye ve Irak’ın kuzeyinde toplam 352 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
HDP'ye yeniden kapatma davası kararı!
HDP'ye yeniden kapatma davası kararı!
ABD dünyayı Echelon ile gözetliyor
ABD dünyayı Echelon ile gözetliyor
İşte AK Parti’nin Türkiye’ye ‘Çağ Atlatan’ projeleri
İşte AK Parti’nin Türkiye’ye ‘Çağ Atlatan’ projeleri
Müsilaj test sonuçları ilk kez A Haber'de! Prof. Dr. Neslihan Özderice'den flaş uyarı
Müsilaj test sonuçları ilk kez A Haber'de! Prof. Dr. Neslihan Özderice'den flaş uyarı
İşte Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj istilası!
İşte Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj istilası!
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
İmamoğlu'na sert tepki: Hesabını milletimiz sorar
İmamoğlu'na sert tepki: Hesabını milletimiz sorar
Kayıp adam ağaca asılı halde bulundu
Kayıp adam ağaca asılı halde bulundu
Eski HDP’li Şık’a soruşturma
Eski HDP’li Şık’a soruşturma
HSK'da görev dağılımı belli oldu
HSK'da görev dağılımı belli oldu
Marmara'da harekete geçildi
Marmara'da harekete geçildi
ABD hangi muhalefet partisine para verdi?
ABD hangi muhalefet partisine para verdi?
Daha Fazla Video Göster