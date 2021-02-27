Milli Savunma Bakanı Akar 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Havelsanın tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin brifing aldı. Bakan Akar, keskin nişancı simülatöründe 450 metre uzaklıktaki bir hedefi tek atışta vurdu ve tam uçuş simülatöründe İstanbul üzerinde kısa bir uçuş gerçekleştirdi. Akar, "Vatan, millet aşkıyla dolu Mehmetçiğin eline ne kadar yüksek teknolojiye dayalı silah verirseniz sonuç o kadar başarılı olur" dedi.