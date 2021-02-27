27 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Savunma Bakanı Akar 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu!

Milli Savunma Bakanı Akar 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2021 13:19
Güncelleme:27.02.2021 13:21
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Havelsanın tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin brifing aldı. Bakan Akar, keskin nişancı simülatöründe 450 metre uzaklıktaki bir hedefi tek atışta vurdu ve tam uçuş simülatöründe İstanbul üzerinde kısa bir uçuş gerçekleştirdi. Akar, "Vatan, millet aşkıyla dolu Mehmetçiğin eline ne kadar yüksek teknolojiye dayalı silah verirseniz sonuç o kadar başarılı olur" dedi.
Bakan Akar tek atışta vurdu!
Bakan Akar tek atışta vurdu!
AK Parti’de gözler 24 Mart’a çevrildi
AK Parti’de gözler 24 Mart’a çevrildi
Harita üzerinde anlattı! 1 yıl sonra değeri ortaya çıktı
Harita üzerinde anlattı! 1 yıl sonra değeri ortaya çıktı
Maltepe'de 'çöp' krizi!
Maltepe'de 'çöp' krizi!
İstanbul Valiliği'nden yüz yüze eğitim açıklaması!
İstanbul Valiliği'nden yüz yüze eğitim açıklaması!
Merakla bekleniyor! Gözler Kabine toplantısında!
Merakla bekleniyor! Gözler Kabine toplantısında!
İşte mor baklava tarifi!
İşte mor baklava tarifi!
Erbakan mezarı başında anılıyor!
Erbakan mezarı başında anılıyor!
Trabzon'da bir cenaze 22 vaka!
Trabzon'da bir cenaze 22 vaka!
56 saatlik kısıtlama! İşte İstanbul’da son durum
56 saatlik kısıtlama! İşte İstanbul’da son durum
İBB'den çöp skandalını örtbas etme çabası
İBB'den çöp skandalını örtbas etme çabası
Dinmeyen acı! Türk dünyasının kara günü
Dinmeyen acı! Türk dünyasının kara günü
Daha Fazla Video Göster
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ