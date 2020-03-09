09 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
09.03.2020

Milli Saraylarda koronavirüs önlemi |Video

Milli Saraylar İdaresi dünyayı tehdit eden koronavirüs için harekete geçti. Günde binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi yapılarda koronavirüs için dezenfenkte işlemlerine başlandı. Başta Dolmabahçe Sarayı olmak üzere İstanbul'da Milli Saraylar İdaresi yönetiminde olan tarihi yapılan özel solüsyonlarla dezenfenkte ediliyor. A Haber muhabiri son durumu canlı yayında aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

catchup_kilicdaroglu_engin0935
catchup_kilicdaroglu_engin0935
MHP'de Bahçeli düğmeye bastı! Kritik tarih 27 Mart...
MHP'de Bahçeli düğmeye bastı! Kritik tarih 27 Mart...
Son dakika: HDP önünde eylem yapan iki aile daha çocuğuna kavuştu! İşte kavuşma anı... | Video
Son dakika: HDP önünde eylem yapan iki aile daha çocuğuna kavuştu! İşte kavuşma anı... | Video
Milli Saraylarda koronavirüs önlemi
Milli Saraylarda koronavirüs önlemi
Başkan Erdoğan evlat nöbetindeki annelerle konuştu
Başkan Erdoğan evlat nöbetindeki annelerle konuştu
Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar!
Başkan Erdoğan kurdeleyi kesip otomobille yolu test etti! Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açıldı | Video
Başkan Erdoğan kurdeleyi kesip otomobille yolu test etti! Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açıldı | Video
Başkan Erdoğan’dan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri kesiminin açılış töreninde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri kesiminin açılış töreninde önemli açıklamalar
Yürekleri sızlatan görüntü!
Yürekleri sızlatan görüntü!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Kadınlar Günü' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Kadınlar Günü' mesajı
Başkan Erdoğan ayakta alkışladı
Başkan Erdoğan ayakta alkışladı
Başkan Erdoğan’ı ağlatan o görüntüler
Başkan Erdoğan’ı ağlatan o görüntüler
Daha Fazla Video Göster