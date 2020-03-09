Milli Saraylarda koronavirüs önlemi |Video

Milli Saraylar İdaresi dünyayı tehdit eden koronavirüs için harekete geçti. Günde binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi yapılarda koronavirüs için dezenfenkte işlemlerine başlandı. Başta Dolmabahçe Sarayı olmak üzere İstanbul'da Milli Saraylar İdaresi yönetiminde olan tarihi yapılan özel solüsyonlarla dezenfenkte ediliyor. A Haber muhabiri son durumu canlı yayında aktardı.