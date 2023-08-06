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Milli okçu Mete Gazoz Dünya Şampiyonu oldu! Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu

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Giriş: 06.08.2023 21:08
Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcumuz, bireysel kategoride okçuluk tarihimizin ilk şampiyonluğunu elde etti. Başkan Erdoğan şampiyonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Mete Gazoz'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Mete Gazoz Dünya Şampiyonu oldu!
Mete Gazoz Dünya Şampiyonu oldu!
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