Milli Muharip Uçak’ta üretim başlıyor! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den flaş F-16 ve S-400 açıklaması

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Milli Muharip Uçak'ta imalat başlıyor. Milli Muharip Uçak motoru ile ilgili bir risk beklemiyoruz." açıklamasında bulundu. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı. Uğurbaş, “Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayinin 2021’de gerçekleştirdiği projeler ve 2022 hedeflerine ilişkin toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.” ifadelerini kullandı.

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