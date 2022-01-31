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Milli Muharip Uçak’ta üretim başlıyor! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den flaş F-16 ve S-400 açıklaması

A Haber
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Giriş: 31.01.2022 16:08
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Milli Muharip Uçak'ta imalat başlıyor. Milli Muharip Uçak motoru ile ilgili bir risk beklemiyoruz." açıklamasında bulundu. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı. Uğurbaş, “Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayinin 2021’de gerçekleştirdiği projeler ve 2022 hedeflerine ilişkin toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.” ifadelerini kullandı.
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