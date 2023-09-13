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Milli Muharip Uçak “KAAN” kimlere gözdağı veriyor? A Haber'de yorumlandı

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Giriş: 13.09.2023 01:22
Türkiye, savunma sanayiinde adeta şaha kalktı. Ülkemizin Başkan Erdoğan liderliğinde dünyaya karşı verdiği çetin mücadele ve savunmaa sanayiinde atılan adımlarla tüm Batı'ya gözdağı verilmesi Gazeteci Hikmet Genç tarafından A Haber'de değerlendirildi. Genç, "Erdoğan’ın bütün dünyaya bir meydan okuması var. Bu halka genetik kodlarını hatırlattı" ifadelerini kullandı.
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