Milli Muharip Uçak 2023 Mart’ta hangardan çıkıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, ‘’Türkiye 5’inci nesil savaş uçağı alanında devrim yapacak, üzerinde çalıştığımız 5’inci nesil savaş uçağımız olan Milli Muharip Uçak’ı (MMU) 2023 Mart ayında hangardan çıkarmayı hedefliyoruz. İleriki süreçte de hava kuvvetlerimizin envanterine kazandıracağız’’ dedi.