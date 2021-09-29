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Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK’ya ağır bir daha darbe

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.09.2021 12:23
Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK’ya ağır bir daha darbe vurdu. İnterpol tarafından aranan ve terörden arananlar listesinde kırmızı listede bulunan Engin Karaaslan Suriye’de SİHA destekli düzenlenen operasyonda öldürüldü. Irak'ın kuzeyinde de PKK’lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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