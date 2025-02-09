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Milli İstihbarat Akademisi’nden özel çalışma: Casuslardan korunma kitapçığı

Milli İstihbarat Akademisi’nden özel çalışma: Casuslardan korunma kitapçığı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.02.2025 10:16
Milli İstihbarat Akademisi, cumhuriyetin ilk yıllarında yazılmış olan "Casuslardan Korunma" başlıklı Osmanlıca yayını Latin harflerine çevirerek yeniden yayımladı. Kitapçık, dönemin tehdit algılarını, devletin istihbarat ve casusluk faaliyetlerine yaklaşımını ve halkı bilinçlendirmek için kullanılan yöntemlerin anlaşılması açısından önemli bir referans olarak dikkati çekiyor.
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Milli İstihbarat Akademisi’nden özel çalışma: Casuslardan korunma kitapçığı
Casuslardan korunma kitapçığı
Casuslardan korunma kitapçığı
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