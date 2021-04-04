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Milli iradeyi hedef alan bildiri! Başsavcılık harekete geçti

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Giriş: 04.04.2021 10:49
Güncelleme:04.04.2021 10:58
Son dakika haberi... Dün gece saatlerinde emekli askerler tarafından yayınlanan "103 amiralden Montrö Bildirisi" başlıklı bildiriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, re'sen soruşturma başlattı. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 103 emekli amiralin darbe imalı bildiriyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

BAŞSAVCILIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca;
04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır.

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