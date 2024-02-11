Milli irade neden hedefte?

Küçükçekmece’deki saldırının failleri kimler? Amaçları ne? Hangi odaklar yerel seçimin güvenliğine gölge düşürme peşinde? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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