20 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli insansız savaş uçağı Kızılelma Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı

Milli insansız savaş uçağı Kızılelma Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2022 15:10
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı.
Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı
Kızılelma testlerini başarıyla tamamladı
ABD’li komutandan PKK/YPG’ye açık destek!
ABD’li komutandan PKK/YPG’ye açık destek!
PKK/PYD’ye Pençe Kılıç darbesi!
PKK/PYD'ye Pençe Kılıç darbesi!
Pençe Kılıç Hava Harekatı
Pençe Kılıç Hava Harekatı
Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı!
Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı!
Terör örgütünde ağır darbe!
Terör örgütünde ağır darbe!
Başkan Erdoğan Katar’a gitti
Başkan Erdoğan Katar'a gitti
Harekat emri Başkomutandan!
Harekat emri Başkomutandan!
Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı!
Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı!
Başkan Erdoğan harekat emrini böyle verdi
Başkan Erdoğan harekat emrini böyle verdi
İşte PKK yuvalarını imha eden F-16’lar
İşte PKK yuvalarını imha eden F-16'lar
A Haber Suriye sınırında!
A Haber Suriye sınırında!
Daha Fazla Video Göster