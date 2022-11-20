20 Kasım 2022, Pazar
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Milli insansız savaş uçağı Kızılelma Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı.