Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplanıyor! Gündeminde neler olacak?

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 23 Mart Çarşamba günü toplanacak. Toplantının öncelikli gündem başlığı Rusya - Ukrayna savaşı olacak. MGK'da ayrıca terörle mücadele başta olmak üzere iç ve dış diğer gelişmeler de ele alınacak. İşte detaylar...

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