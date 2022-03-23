Milli Güvenlik Kurulu Erdoğan başkanlığında toplanıyor!

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Öne çıkan başlık, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları... Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde de NATO liderler zirvesine katılmak üzere Brüksel'e hareket edecek. Gelişmeleri Ankara'dan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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