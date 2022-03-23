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Milli Güvenlik Kurulu Erdoğan başkanlığında toplanıyor!

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Giriş: 23.03.2022 15:26
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Öne çıkan başlık, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları... Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde de NATO liderler zirvesine katılmak üzere Brüksel'e hareket edecek. Gelişmeleri Ankara'dan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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