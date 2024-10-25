Milli gururumuz ZAHA! Zırhlı amfibi hücum aracı Saha EXPO'da sergileniyor

Saha EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. ZAHA, bir amfibi çıkarma operasyonunda gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde geçebilme kabiliyetine sahip. A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları anlattı.

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