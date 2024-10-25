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Milli gururumuz ZAHA! Zırhlı amfibi hücum aracı Saha EXPO'da sergileniyor

Milli gururumuz ZAHA! Zırhlı amfibi hücum aracı Saha EXPO'da sergileniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 18:56
Saha EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. ZAHA, bir amfibi çıkarma operasyonunda gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde geçebilme kabiliyetine sahip. A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları anlattı.
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