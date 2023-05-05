05 Mayıs 2023, Cuma
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Milli Gurur'a İzmir'de ilk iki günde 20 bini aşkın ziyaretçi
Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İzmir'deki 3'üncü gününde de yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Türkiye'nin milli gururunu görmek için ilk 2 günde 20 bin 398 vatandaşın İzmir ve çevre illerden geldiği bildirildi.