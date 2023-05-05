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Milli Gurur'a İzmir'de ilk iki günde 20 bini aşkın ziyaretçi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2023 15:46
Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İzmir'deki 3'üncü gününde de yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Türkiye'nin milli gururunu görmek için ilk 2 günde 20 bin 398 vatandaşın İzmir ve çevre illerden geldiği bildirildi.
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