Milli Görüş’ün önde gelen ismi Hasan Damar Almanya’da hayatını kaybetti

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın kurucularından ve Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşı Hasan Damar Almanya'da vefat etti. Ömrünü Milli Görüş'e ve Türkiye'ye hizmete adayan Hasan Damar, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu öncesinde yayınladığı videoyla Recep Tayyip Erdoğan için destek istemişti.

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