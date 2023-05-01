Milli eserler hangardan çıkıyor! MMU, ANKA-3 JÜRJET ve ATAK-2 törenle tanıtılacak… İsimlerini Erdoğan açıklayacak

Türkiye'nin milli savunma projeleri hangardan çıkıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde geliştirilen Milli Muharip Uçak, ANKA-3 insansız savaş uçağı, HÜRJET ve ATAK-2 helikopteri bugün törenle görücüye çıkacak. Törende Başkan Erdoğan Milli Muharip Uçak ve ANKA3'ün isimlerini açıklayacak.

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