- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Milli Eğitim Bakanlığından son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih verildi...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yüz yüze eğitime dair detaylar paylaşıldı. Bakanlık yüz yüze eğitim hakkında "2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak." diyerek yeni sürecin başladığını duyurdu. İşte detaylar...