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Milli Eğitim Bakanlığı son dakika yüz yüze eğitim | Tarih belli oldu! İşte öğrencilerin merakla beklediği haber

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Giriş: 17.06.2021 10:30
Maskesiz eğitim ne zaman | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yüz yüze eğitim ve maskesiz yeni dönemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk "Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitime başlamak istiyoruz. Maskesiz eğitim için riskin kalmadığını bilmeye ihtiyacımız var" dedi. Selçuk yaptığı değerlendirmede öğrenci, öğretmen ve velilere eğitim öğretimde yeni dönemin şifrelerini de verdi.
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