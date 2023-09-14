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Milli Eğitim Bakanlığı açık liseye geçiş şartlarını belirledi

A Haber
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Giriş: 14.09.2023 13:44
Son dakika haberleri… Milli Eğitim Bakanlığı, açık liseye geçiş şartlarını belirledi. Açık liseye geçişte başvurular 15 Eylül-16 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.
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