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24.11.2019

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajında "Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz" ifadelerine yer verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Selçuk'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, milletimizin dimağına ışık tutan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenleri Günü vesilesiyle huzurlarınızdayız. Vatan evlatlarının istikbali için eğitim ve öğretimin her aşamasında milletimizle beraber hiçbir zorluk karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye eğitime gönül veren tüm öğretmenler olarak kararlıyız."

Milletin bahşettiği bu yüce görevi, milletin ve bütün insanlık için ilim ışığında sürdürmeye bütün gayret ve gücüyle devam edeceklerini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Yeni nesli, öğrenimin her aşamasında verimli, etkili, başarılı kılmak için süratle gerekli bilgi ve tecrübelerle donatma bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüzü yüce milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığında almaktayız. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Selçuk, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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