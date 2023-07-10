Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den A Haber'e özel eğitime gündemine ilişkin flaş açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, yeni öğretmen atamalarına değindi. Tekin "Sayın Cumhurbaşkanımız ile de görüştük. Bu konuda gerekli adımları atacağımızı da Sayın Cumhurbaşkanımız taahhüt etti." ifadelerini kullandı.