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24.11.2019
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan dikkat çeken 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı |Video
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımında bulundu. "Şiddet Sıfır Öğretmenler Pekiyi" sloganıyla paylaşılan video kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü. İşte Bakan Selçuk'un paylaştığı o video...
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