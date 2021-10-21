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Milli Eğitim Bakanı Özer öğrencilere müjdeyi verdi: Kasımdan itibaren ücretsiz

AA
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Giriş: 21.10.2021 11:25
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti hükümetlerinin, 2002 yılından itibaren eğitimde kalitenin arttırılmasıyla ilgili çok ciddi yatırımlar yaptığını söyledi. Bakan Özer, tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynakların ve destekleyici eğitim materyallerinin kasım ayından itibaren ücretsiz dağıtılmaya başlanacağını bildirdi.
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