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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "Öğretmenlik Meslek Kanunu"na ilişkin açıklama: 60 yıllık özlem sona erdi

AA
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Giriş: 14.02.2022 16:12
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi 'meb.gov.tr' adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları 'Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği' taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını bildirdi. Kanunun 1960'lı yıllardan 7. Milli Eğitim Şurası'ndan itibaren, öğretmenlerin ve eğitim camiasının 60 yıllık, en büyük özlemi olduğunu ifade eden Özer, 'Dün gece itibarıyla Öğretmenlik Meslek Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve böylece 60 yıllık özlem de sona ermiş oldu.' dedi.
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