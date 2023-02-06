06 Şubat 2023, Pazartesi
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den deprem bölgeleri ile ilgili önemli açıklama! Okullar tatil edildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgeleri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Özer, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz." dedi.