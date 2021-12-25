Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Tarihi bir adım" deyip duyurdu: Eğitimde yeni model devreye girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri kadar ücretin tamamı artık devlet tarafından ödenecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstihdamı Artıracak Yeni Mesleki Eğitim Modeli'ne ilişkin, "İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulmuş oldu. Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır" ifadelerini kullandı.