13 Ekim 2021, Çarşamba
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Yüz yüze eğitimde sevindiren gelişme
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Covid-19 nedeniyle kapalı okul bulunmadığını belirterek, "Sistemde hiçbir problem yok. Sistem başarılı bir şekilde yüz yüze eğitim mekanizmasını işletiyor. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği yönergeler çerçevesinde devam ediyor" dedi.