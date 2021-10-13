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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Yüz yüze eğitimde sevindiren gelişme

AA
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Giriş: 13.10.2021 15:59
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Covid-19 nedeniyle kapalı okul bulunmadığını belirterek, "Sistemde hiçbir problem yok. Sistem başarılı bir şekilde yüz yüze eğitim mekanizmasını işletiyor. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği yönergeler çerçevesinde devam ediyor" dedi.
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