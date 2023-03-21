21 Mart 2023, Salı
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 4 ilde eğitim kademeli başlayacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da eğitim öğretime kademeni olarak başlanacağını açıkladı. Özer, Malatya'da 8, Adıyaman'da 5, Kahramanmaraş'ta 2 ve Hatay'da 7 ilçede okulların 27 Mart'ta açılacağını kaydetti.