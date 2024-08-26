26 Ağustos 2024, Pazartesi
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Milli atıcı Dikeç’ten ders niteliğinde yanıt! Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım’ı hatırlattı "Annesinden utanan ülkesinden de utanır"
Yıl 2024... Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde pedofili ve LGBT unsurları boy gösterirken Türkiye’ye eli cebinde madalya kazandıran milli atıcı Yusuf Dikeç’in annesinin başörtülü olması, bazı kesimleri rahatsız etti. Sosyal medya hesabı üzerinden annesi ile olan fotoğrafını paylaşan Dikeç’in gönderisine çirkin yorumlar yapıldı. Türkiye'nin milli gururu ise yaşananlara sessiz kalmadı. Atatürk'ün annesini hatırlattı.