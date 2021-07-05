Milli Ağır sınıf torpido AKYA'da son aşamaya geçildi, seri üretime geçildi

Türkiye son 20 yılda yaptığı atakla savunma sanayide adeta çağ atladı. Mavi Vatan savunmasında yerlileşme oranı oldukça dikkat çekiyor. ROKETSAN ana yükleniciliğinde üretilen AKYA Milli Ağır sınıf torpidolar için geri sayım başladı. Uzun menzili ile göz dolduran AKYA denizaltıları 533 milimetre çap, 7 metre uzunluk, 1200 kg ağırlığa sahip. AKYA, testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından seri üretime geçecek.