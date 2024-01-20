Milletvekillerinden Özgür Özel’e rest! CHP grubunda Kılıçdaroğlu çatlağı

CHP'de yeni yönetimle eski yönetim arasında rekabet gün yüzüne çıktı. Son olarak meclis idare amirliği seçimini genel merkez yani CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in desteklediği aday kaybederken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isim yarışta ipi göğüsledi. CHP milletvekillerinin çoğunluğunun oyunun renginin Kılıçdaroğlu'ndan yana olması, Özel'e bir tepki olarak yorumlandı. O tepkinin nedeni ise belediye başkan adaylarını, hiçbir milletvekiline sormadan, İmamoğlu ile birlikte belirlemiş olması. Bu gelişmenin ardından parti içindeki muhalefet genel merkeze karşı hazırda beklemeye başladı.

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