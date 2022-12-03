03 Aralık 2022, Cumartesi
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Milletvekilleri sınır hattında! Bakan Akar davet etti, vekiller tedbirleri yerinde inceledi
Gözler Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan olası kara harekatında. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetiyle sınır hattına giden milletvekilleri alınan tedbirleri yerinde inceledi. Peki bölgede son durum ne? Hareketlilik var mı? Sınıra sevkiyat sürüyor mu? Suriye'ye kara harekatı ne zaman? Adım adım harekatta hedefler neler? Harekat hangi noktadan başlayacak? Kara operasyonunda hangi bölgeler öncelikli hedef olacak? Sınır hattından gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.