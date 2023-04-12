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Milletvekili adayları kim? Seçimde hangi parti yurt dışında kimleri aday gösterdi?

A Haber
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Giriş: 12.04.2023 16:45
Seçimde hangi parti yurt dışında kimleri milletvekili adayı gösterdi? Son seçimde partilerin oy oranı neydi? Detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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